В Альшеевский район Башкирии в гости к дедушке и бабушке приехала погостить Ляйсан Утяшева

Альшеевский район | 21 июл 2020 | 14:38

Уроженка Республики Башкоростан, известная телеведущая и обладательница многих наград по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, приехала к родственникам в Альшеевский район. Об этом спортсменка рассказала на своей личной странице в соцсетях.







По ее словам, в деревню Раевка она приезжает регулярно, как только появляется свободное от работы время. Здесь у нее живут дедушка с бабушкой.



В сообщении Ляйсан поделилась, что Раевка для нее была, есть и будет местом силы, где озера, огород, борьба с сорняками, рыбалка, баня, кумыс, мед и любимые посиделки с родными у костра.



Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе построили новый ФОК с бассейном.





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Фото: Ляйсан Утяшева