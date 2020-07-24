В Караидельском районе Башкирии от удара молнии погиб парень
Караидельский район | 24 июл 2020 | 11:27
В Караидельском районе Республики Башкортостан недавно произошел несчастный случай. От удара молнии погиб человек.
В селе Абызово парень решил спуститься в подвальное помещение дома. В тот момент, когда 24-летний молодой человек спускался по железной лестнице, в нее ударила молния.
В бессознательном состоянии его экстренно госпитализировали в больницу, но спасти пострадавшего не удалось. Сейчас тело находится на экспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти.
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Фото: pixabay
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