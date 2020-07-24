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В Башкирии проживает 6,5 тысяч больных коронавирусом

В Башкирии проживает 6,5 тысяч больных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 24 июл 2020 | 13:38

На утро 24 июля, в Республике Башкортостан выявили 6 с половиной тысяч больных коронавирусной инфекцией.

За сутки, по данным официальной статистики, инфекцию обнаружили у 37 жителей республики. Был выписан 4781 пациент, суточный прирост составил шесть человек. Число погибших не изменилось - 21 пациент.

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Лечение в больницах либо амбулаторно проходят 1698 человек. Ранее сообщалось о том, что врачи ковид-госпиталей не получают питание должного качества и вынуждены есть плесневелый хлеб и замороженный суп.

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