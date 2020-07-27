» В Уфе открыли подземный переход к набережной реки Белая

Уфа | 27 июл 2020 | 21:30

В Уфе начал работать подземный переход, по которому жители и гости столицы смогут попасть на набережную реки Белая. Пресс-служба мэрии города сообщила о завершении ремонтных работ в подземном переходе, находящемся под улицей Воровского.







В подземном переходе смонтировано 13 камер видеонаблюдения, установлены осветительные приборы. Доступна также подъемная платформа, которой могут воспользоваться родители с малышами в колясках и инвалиды.

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Фото: администрация Уфы