» Синоптики рассказали, какая будет зима в Башкирии в 2020-2021 году

| 04 окт 2020 | 12:37

Предстоящей зимой температура воздуха в республике Башкортостан ожидается в пределах среднемесячных температур. Не будет сильных морозов, снежных заносов и различных аномалию. Об этом стало известно из сообщения Росгидрометцентра.







Отметим, в октябре средняя месячная температура воздуха в республике составляет +2,5 градуса, в ноябре - 5,1 градусов, в декабре -11 градусов, в январе - -14,8 градусов, в феврале -13,7 градусов и в марте -7 градусов.



По сообщению синоптиков, в ноябре и декабре температура может быть немного выше нормы. Холоднее обычного ожидается в январе и феврале.

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При этом в марте 2021 года в Приволжского ФО прогнозируют температуру ниже, чем в марте этого года.