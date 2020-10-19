» В Башкирии во время осенних каникул продезинфицируют школы | видео

| 19 окт 2020 | 18:04

У школьников республики сегодня начались длительные каникулы. Напомним, детей отправили на отдых на неделю раньше.





Такое решение было принято, чтобы снизить эпидемиологическую напряженность. Предварительно школьные каникулы продлятся до 4 ноября. Но региональные власти не исключают, если в республике не улучшится ситуация с распространением коронавирусной инфекции отдых детям — продлят ещё. А пока в учебных учреждениях будет проводиться дезинфекция. Учителя продолжат свою работу в режиме онлайн.

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