В Башкирии сдача тестов на коронавирус для беременных женщин станет обязательной
| 20 окт 2020 | 18:09
Беременные жительницы Башкирии должны будут сдать тест на коронавирус в обязательном порядке. Об этом заявила заместитель регионального министра здравоохранения Ирина Кононова сегодня, 20 октября, на брифинге.
— Согласно информационному письму, которое мы рассылали в медицинские организации, с 37 недели всем беременным проводятся обследование методом ПЦР на вирус SARS-CoV-2 еженедельно. Срой действия этого анализа ПЦР семь дней. То есть если беременным придется госпитализироваться, то ПЦР должен быть не позднее семи дней от даты госпитализации, — отметила она.
При преждевременных родах ПЦР возьмут бесплатно, по словам Кононовой.