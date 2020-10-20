В Башкирии сдача тестов на коронавирус для беременных женщин станет обязательной

| 20 окт 2020 | 18:09

Беременные жительницы Башкирии должны будут сдать тест на коронавирус в обязательном порядке. Об этом заявила заместитель регионального министра здравоохранения Ирина Кононова сегодня, 20 октября, на брифинге.







— Согласно информационному письму, которое мы рассылали в медицинские организации, с 37 недели всем беременным проводятся обследование методом ПЦР на вирус SARS-CoV-2 еженедельно. Срой действия этого анализа ПЦР семь дней. То есть если беременным придется госпитализироваться, то ПЦР должен быть не позднее семи дней от даты госпитализации, — отметила она.



При преждевременных родах ПЦР возьмут бесплатно, по словам Кононовой.

— При экстренной госпитализации беременных без результатов ПЦР, госпитализация производится в обсервационные палаты и делается экспресс-анализ иммунохимический [на коронавирус], — добавила она.

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Для сдачи анализа Кононова рекомендовала обратиться в женскую консультацию либо к участковому врачу.