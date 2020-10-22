Врач ковид-госпиталя в Уфе Глеб Глебов рассказал, при каких условиях больного обязаны положить в больницу
Уфа | 22 окт 2020 | 09:29
Уже ставший известным на всю республику врач COVID-госпиталя Глеб Глебов рассказал, когда больному человеку не имеют права отказывать в госпитализации.
Есть несколько обязательных моментов: сатурация ниже 95%, температура выше или держится на уровне 38 °С, частота дыхания более 22, поражение обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ). Об этом он поведал на своей личной странице вчера, 21 октября. Глеб уверяет, что можно смело апеллировать вышеуказанными симптомами, если вас яро не хотят класть в больницу, ибо всё по закону.
— Согласно пункту 9.4 «Порядок госпитализации в медицинские организации пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания» временных методических рекомендаций, а также «Профилактика, диагностика и лечения новой коронавирусной инфекции версии 8 от 03.09.2020, утвержденных заместителем министра здравоохранения РФ Е. Г. Камкиным, пациенты в состоянии средней тяжести госпитализируются в стационар, исходя из наличия двух из этих критериев, — уточнил Глебов.
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- для взрослых назначение рекомбинантного ИФН-а интраназально (капли или спрей) или умифеновира;
- при контакте с больным — гидроксихлорохин или рекомбинантный ИФН-а интраназально в сочетании с умифеновиром (по согласованию и рекомендации врача).