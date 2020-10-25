Погода в Башкирии сегодня, 25 октября 2020 года: сырость, ветер и серость

| 25 окт 2020 | 10:37

В Башкирии в это воскресенье погода ожидается пренеприятнейшая. Куда не посмотри, везде дожди, ветра и сырость. Пасмурное настроение осени постепенно напоминает о приближении зимы.



Ну а пока – переходный этап, который мало кому придется по душе. В такую погоду далеко не каждый решит выйти из дома на прогулку.



Погода в Уфе на 25 октября

В это воскресенье в Уфе будет довольно сыро и пасмурно. Солнце может выглянуть лишь в 17 часов, но ненадолго, и все равно будет чуть прикрываться облаками. С утра и до вечера в городе будут лить дожди, периодически прерываясь. А утром горожан встретит еще и неприятный, но не очень сильный ветер – до 8 метров в секунду.



В 8 утра в Уфе синоптики обещают 6 градусов тепла, днем – 7 градусов. К 20 часам температура снизится до +4 градусов.







Погода в Стерлитамаке на 25 октября

В Стерлитамаке в это воскресенье ожидается примерно такая же погода, как и в Уфе. Только ветра будет чуть меньше – не более 5 метров в секунду. А вот с солнечным светом будет не густо.



Утром, часам к 8, в городе установится плюсовая пятиградусная температура. К 14 часам потеплеет до 8 градусов. Вечером, в 20 часов, синоптики обещают 6 градусов тепла.



Погода в Нефтекамске на 25 октября

В Нефтекамске утро начнется с 4 градусов тепла. К 14 часам потеплеет лишь на 1 градус. А к 20 часам станет намного холоднее – плюс 2 градуса.



Также в течение дня в городе будет лить дождь, к ночи смешается с мокрым снегом. Ветер обещает быть буйным до 14 часов, но не сильнее, чем до 6 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 25 октября

В Октябрьском сохранится пасмурная сырая погода. Утро сразу начнется с дождя и 6 градусов тепла. Днем станет чуть теплее – до плюс 9 градусов. Вечером синоптики обещают не больше 7 градусов.



Ветер останется относительно умеренным, хоть и будет казаться сильным из-за дождя и низкой температуры. Дождь будет лить с периодичностью в пару-тройку часов.



Погода в Белорецке на 25 октября

А вот в Белорецке будет куда ветренее, чем в других городах республики. В течение почти всего дня ожидаются порывы до 10-12 метров в секунду. Дождь ожидается до 12 часов дня, затем возобновится он только после 20 часов.



Утром в городе синоптики обещают 4 градуса тепла. В течение дня температура воздуха может подняться лишь на 1 градус.









Погода в Кумертау на 25 октября

В Кумертау 25 октября ожидается наиболее спокойная погода, если сравнивать с перечисленными выше городами. Ветер не разгонится более чем до 7 метров в секунду. Дождь возможен только в районе 11 часов дня и после 20 часов.



К 8 утра столбик термометра покажет 6 градусов тепла, днем – 9 градусов, а к 20 часам – 8.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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