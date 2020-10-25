» Как правильно носить одноразовую медицинскую маску: советы Минздрава

| 25 окт 2020 | 19:33

Какой стороной носить маску? Куда убрать ее, пока не носишь? Правила использования средств индивидуальной защиты напомнил Минздрав Башкирии.







Маски обладают фильтрующими свойствами и ограждают человека от возбудителей опасных инфекционных болезней, поэтому сейчас их носят не только врачи и сотрудники медицинских учреждений, но и люди, которые беспокоятся о собственном здоровье.

Как узнать, сколько времени можно носить маску?

маску, оснащенную бумажным фильтром, меняют 1 раз в 2 часа;

маску, обработанную специальным бактерицидным средством, носят около 3-5 часов;

если маска намокла от кашля, чихания или дыхания, ее следует заменить незамедлительно.

маска должна закрывать рот, нос и подбородок;

пластичное крепление нужно подогнать пальцами к спинке носа;

складки на маске нужно развернуть, придавая ей более удобную форму и обеспечивая лучшее прилегание;

трогать маску руками во время ношения не рекомендуется;

сдвигать маску на подбородок или класть в карман, а потом снова использовать, нельзя;

влажную и загрязненную маску требуется утилизировать незамедлительно;

снимая маску, не стоит прикасаться к защитному слою, на котором скопились возбудители инфекции, лучше стягивать ее с лица за петли;

маску рекомендуют носить в местах большого скопления людей (в поликлиниках, магазинах, театрах, общественном транспорте), тем более в период эпидемий;

а вот на улице надевать ее нецелесообразно, поскольку риска заражения на открытом воздухе практически не существует.

Какой стороной носить медицинскую маску правильно









Качество фильтрации воздуха зависит от того, насколько сильны ее пропускные качества (сопротивление потоку воздуха, измеряемое в паскалях) и размер фильтруемых элементов (измеряется в микронах). Рекомендуемые сроки следующие:Важно помнить, что восстановить защитные свойства одноразовой медицинской маски невозможно ни одним из способов стерилизации. Повторно использовать маску нельзя.Казалось бы, надеть маску очень просто. Что может вызвать затруднения? Но стоит помнить, чтоМедицинские маски принято носить белой стороной к лицу, а цветной – наружу. Также стоит заметить, что носовой фиксатор обычно вшит с внутренней стороны.

В случае, если производитель обеспечивает маску дополнительными свойствами, к примеру, наружным водоотталкивающим слоем и впитывающим внутренним, это указывается на упаковке.

Когда носить маску?

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Когда вы уже болеете и не хотите заражать остальных? Либо когда вы боитесь заразиться от окружающих? Эпидемиологи провели ряд исследований и пришли к выводу, что ношение маски уже инфицированным человеком не влияет на скорость распространения инфекции в обществе. Отсюда вывод: не хотите заболеть – надевайте маску.Носите маску правильно и берегите себя!