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В Уфе 11-летний ребенок выпал с балкона 16 этажа

В Уфе 11-летний ребенок выпал с балкона 16 этажа

Уфа | 22 ноя 2020 | 11:21

Жуткая трагедия произошла в Уфе. Из дома в жилом комплексе на проспекте Октября выпал ребёнок. 11-летний мальчик упал с балкона на 16 этаже.

Как сообщает прокуратура Орджоникидзевского района, смерть подростка наступила сразу. Очевидцы сообщают, что мальчик поссорился с мамой после неудачного выступления на олимпиаде.



Жильцы жилого комплекса:

Сегодня похоронили. Весь «идель» в шоке. Деньги собирали для родителей. Уже не вернёшь [ребёнка].
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Расследование несчастного случая продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии припаркованная машина пострадала под упавшими фрагментами облицовочной плиты.

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Источник: bash.news

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