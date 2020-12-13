» Пьяная мать из Башкирии убила 7-месячную дочку, швырнув ее в дверной косяк

| 13 дек 2020 | 11:45

Накануне в Магнитогорске умерла 7-месячная девочка, которую пьяная мать из Башкирии швырнула в дверной косяк. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Челябинск.







Ребенок поступил в реанимацию в тяжелом состоянии. Малышку сразу подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Известно, что ее состояние «усугубили перенесенные в прошлом травмы».



Напомним, вопиющий случай произошел в минувшую пятницу, 4 декабря. 22-летняя жительница Башкирии вместе с малышкой приехала к подруге в Магнитогорск. Девушки распивали спиртные напитки, и в какой-то момент мать взяла свою дочь и кинула ее в дверной проем. Малышка ударилась головой о косяк и получила несовместимую с жизнью травму.

Девушка проходила фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство. Теперь статью могут переквалифицировать. Сейчас она находится под стражей, а дома у нее остался годовалый ребенок, за ненадлежащее обращение с которым ее уже привлекали к административной ответственности.





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