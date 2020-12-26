» В Мелеузовском районе двое жителей обокрали ретрансляторное помещение

Мелеузовский район | 26 дек 2020 | 11:16

В Мелеузовском районе двое жителей Башкирии обчистили ретрансляторное помещение. Мужчины незаконно вынесли металлические листы и решетки.







Сообщение о краже поступило в полицию от самого владельца этого помещения. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что похищено большое количество металлических изделий.



Преступников удалось найти. Похитителями оказались двое жителей Мелеузовского района 37 и 50 лет. Только часть из украденного удалось изъять, а остальное преступники сдали на металлолом и потратили вырученные деньги.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что металлические изделия мужчины загружали в легковушку, после чего увели все к себе. Спустя время они решили выручить деньги за часть похищенных металлических изделий. Сейчас в отношении грабителей возбуждено уголовное дело.



Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе два нетрезвых водителя попали в аварию.





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Фото: Пресс-служба МВД по РБ