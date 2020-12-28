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В Башкирии 2021 год объявили Годом здоровья и активного долголетия

В Башкирии 2021 год объявили Годом здоровья и активного долголетия

| 28 дек 2020 | 11:37

2021 год в Башкирии объявили Годом здоровья и активного долголетия. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. Об этом на оперативном совещании собщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Это самое главное, самое дорогое — жизнь людей и здоровье, программа реабилитации и целый ряд других вопросов — то, о чем я говорил. Я думаю, ресурсов в республике на это хватит», — отметил Радий Хабиров.
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Источник: www.bashinform.ru

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