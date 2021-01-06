» В Кигинском районе иномарка вытащила провалившуюся под лед машину | видео

Кигинский район | 06 янв 2021 | 13:23

В Кигинском районе Башкирии накануне вызволили из ледового плена провалившуюся в реку машину. В спасательной операции участвовали несколько человек и автомобиль марки Subaru.





Кадры «выловленного» авто вызвали широкое обсуждение в соцсетях.

- Такие взрослые люди, а так все опасно делают, про безопасность совсем забыли. Трос имеет свойство обрываться и помимо него там много чего может вылететь…

- Это был опасный маневр! Я переживал за тех, кто между двумя машинами возле троса находился. Там такое «Иииих» могло произойти оторванным тросом…

- Еще и ребенок бегает от папки к мамке, прямо перед машинами. Люди вообще не соображают, что ли? Сами родители стоят пялятся рядом с тросом и машиной, которая тащит, так еще и ребенок бегает.

- Зачем все машины на реке собрались?

- Башкирская рулетка. Чья машина утонет — тот лох (орфография не изменена).



Ранее сообщалось о двух подобных случаях с начала нового года, оба раза автомобили удалось извлечь.

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Фото: скрин видео

Видео: башдтп