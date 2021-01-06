В Кигинском районе иномарка вытащила провалившуюся под лед машину | видео
Кигинский район | 06 янв 2021 | 13:23
В Кигинском районе Башкирии накануне вызволили из ледового плена провалившуюся в реку машину. В спасательной операции участвовали несколько человек и автомобиль марки Subaru.
Кадры «выловленного» авто вызвали широкое обсуждение в соцсетях.
- Такие взрослые люди, а так все опасно делают, про безопасность совсем забыли. Трос имеет свойство обрываться и помимо него там много чего может вылететь…
- Это был опасный маневр! Я переживал за тех, кто между двумя машинами возле троса находился. Там такое «Иииих» могло произойти оторванным тросом…
- Еще и ребенок бегает от папки к мамке, прямо перед машинами. Люди вообще не соображают, что ли? Сами родители стоят пялятся рядом с тросом и машиной, которая тащит, так еще и ребенок бегает.
- Зачем все машины на реке собрались?
- Башкирская рулетка. Чья машина утонет — тот лох (орфография не изменена).
Ранее сообщалось о двух подобных случаях с начала нового года, оба раза автомобили удалось извлечь.