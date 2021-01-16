Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» Погода в Башкортостане сегодня, 16 января 2021 года: ветер и гололедица

Погода в Башкортостане сегодня, 16 января 2021 года: ветер и гололедица

Погода в Башкортостане сегодня, 16 января 2021 года: ветер и гололедица

| 16 янв 2021 | 10:15

Метеорологи Башгидрометцентра предупреждают жителей Башкирии: скоро в республике резко похолодает. Настоящие крещенские морозы придут, как и положено, в ночь на 19 января. Именно в этот день православные отмечают праздник Крещения Господня.



По данным синоптиков, днем 16 января в республику придет циклон с Каспийского моря, который принесет снегопады. В некоторых районах Башкирии ожидается снег с дождем, снежные накаты и заносы на некоторых участках дорог, гололедица и снежная каша. Местами прогнозируется метель при усилении ветра до 18 метров в секунду. Видимость на дорогах может ухудшится до 500 метров и менее.

Температура воздуха днем в субботу, 16 января, составит -2, -7 градусов Цельсия. В воскресенье, 17 января, в регионе начнется заток холода с северных широт, и температура воздуха опустится до -13, 18 градусов. При этом пойдет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.

Вторая рабочая неделя 2021 года начнется с крещенских морозов – в ночь с 18 на 19 января температура воздуха понизится до -20, -25 градусов, а местами похолодает до -27, -32 градусов Цельсия.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: