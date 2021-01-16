» Погода в Башкортостане сегодня, 16 января 2021 года: ветер и гололедица

| 16 янв 2021 | 10:15

Метеорологи Башгидрометцентра предупреждают жителей Башкирии: скоро в республике резко похолодает. Настоящие крещенские морозы придут, как и положено, в ночь на 19 января. Именно в этот день православные отмечают праздник Крещения Господня.







По данным синоптиков, днем 16 января в республику придет циклон с Каспийского моря, который принесет снегопады. В некоторых районах Башкирии ожидается снег с дождем, снежные накаты и заносы на некоторых участках дорог, гололедица и снежная каша. Местами прогнозируется метель при усилении ветра до 18 метров в секунду. Видимость на дорогах может ухудшится до 500 метров и менее.



Температура воздуха днем в субботу, 16 января, составит -2, -7 градусов Цельсия. В воскресенье, 17 января, в регионе начнется заток холода с северных широт, и температура воздуха опустится до -13, 18 градусов. При этом пойдет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.

Вторая рабочая неделя 2021 года начнется с крещенских морозов – в ночь с 18 на 19 января температура воздуха понизится до -20, -25 градусов, а местами похолодает до -27, -32 градусов Цельсия.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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