» Хабиров призвал глав муниципалитетов встретиться с управдомами

Уфа | 18 янв 2021 | 11:38

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров обратился к руководителю администрации Главы Башкирии Александру Сидякину с просьбой организовать встречи глав муниципалитетов с инициативными жильцами — управдомами.







— Уфе предстоит многоплановая работа, надо глав районов подключать. Чтобы у людей была возможность встретиться с ними. Когда глава компетентно разговаривает с людьми, его поначалу, может, и тухлыми яйцами забросают, но потом ещё «спасибо» скажут. Начинайте эти диалоги. Встречаться надо с активными людьми — старшими по дому, по подъезду. Составляйте графики встреч. Многие недопонимания возникают именно потому, что мы перестали с людьми разговаривать.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии потребителям вернули 26 млн рублей за отопление.

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