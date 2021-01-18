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Хабиров призвал глав муниципалитетов встретиться с управдомами

Хабиров призвал глав муниципалитетов встретиться с управдомами

Уфа | 18 янв 2021 | 11:38

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров обратился к руководителю администрации Главы Башкирии Александру Сидякину с просьбой организовать встречи глав муниципалитетов с инициативными жильцами — управдомами.



— Уфе предстоит многоплановая работа, надо глав районов подключать. Чтобы у людей была возможность встретиться с ними. Когда глава компетентно разговаривает с людьми, его поначалу, может, и тухлыми яйцами забросают, но потом ещё «спасибо» скажут. Начинайте эти диалоги. Встречаться надо с активными людьми — старшими по дому, по подъезду. Составляйте графики встреч. Многие недопонимания возникают именно потому, что мы перестали с людьми разговаривать.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии потребителям вернули 26 млн рублей за отопление.


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Источник: i-gazeta.com

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