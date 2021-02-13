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Статистика коронавируса на сегодня, 13 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 13 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 13 фев 2021 | 16:51

160 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Башкирии за сутки. Всего на 13 февраля в республике коронавирусом заболели 26 374 человека. Из них выздоровели — 20 267 человек.

Сейчас под наблюдением врачей остаются остаются 5883 пациента: 226 из них проходят лечение в стационарах, 5 656 переносят болезнь в амбулаторных условиях.

Число умерших за сутки увеличилось на 4 и составляет 224 человека. За неделю прирост – 28 человек.

В России за последние сутки выявлен 14 861 случай COVID-19, зафиксировано 502 летальных исхода. За весь период в стране от коронавируса скончалось 79 696 человек.

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Источник: gtrk.tv

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