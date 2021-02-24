» Изменения в законодательстве с 1 марта 2021 года

| 24 фев 2021 | 11:52

Изменения в процедуре техосмотра транспортных средств, дополнительная защита персональных данных граждан, расширение возможности использования карты "Мир" в торговых агрегаторах, и другие нововведения первого месяца весны - в нашем материале.

Оплата картой «Мир»









С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир».



«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», — отмечал ранее Вячеслав Володин.

Изменение в процедуре технического осмотра транспортных средств

Реестр обязательных требований

Дополнительная защита персональных данных

Вводится фотофиксация процедуры ТО, оформление диагностических карт преимущественно в электронном виде и т. д. Планировалось, что эти поправки вступят в силу 8 июня 2020 года, но из-за пандемии сроки начала реформы были перенесены.Также ужесточается ответственность за нарушение требований в области технического осмотра транспортных средств . Например, выдача диагностической карты без проверки повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юрлиц - от 200 тыс. до 300 тыс. руб.Для обязательных требований, которые должен соблюдать бизнес после срабатывания «регуляторной гильотины», будет создан специальный реестр. В нем будет перечень этих требований, а также данные об установивших их нормативных правовых актах и сроке их действия.Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (Ф. И. О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Уголовная ответственность для физлиц-иноагентов

Ввоз охотничьего оружия иностранцами

Расширяется перечень заказчиков комплексных кадастровых работ









Она вводится для физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр Минюста.Также будет наказание за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента. Подробнее ― в нашем материале.Кроме того, вступает в силу закон о том, что НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тыс. руб. (еще не подписан Президентом).Иностранные граждане смогут ввозить в РФ оружие для охоты и патроны к нему только с разрешения Росгвардии. Кроме того, иностранцы будут обязаны вывезти охотничье оружие по окончании срока действия разрешения.

Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ сможет осуществляться не только за счет средств бюджетов субъектов РФ, но и физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.



Нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества. Кроме того, уменьшается вероятность возникновения реестровых ошибок.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Пресс-служба Государственной Думы

Фото: из открытых источников