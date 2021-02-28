» Стали известны подробности смертельной аварии с участием 3 фур в Иглинском районе | видео

Иглинский район | 28 фев 2021 | 11:23

Появились подробности массового ДТП с фурами в Иглинском районе.





Напомним, 27 февраля вечером на 1520 км федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик КамАЗ, груженный круглыми, чугунными изделиями в 10 тонн и встречный грузовик «Volvo», который вез три трактора «Беларус». От удара с «КамАЗа» выкинуло груз на встречный тягач «Mercedes-Benz Actros».



В результате происшествия водитель отечественного грузовика — 43-летний житель Белгородской области — скончался на месте происшествия. Водитель Volvo — 36-летний житель Тверской области — госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство.

Добавим, всего 27 февраля на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых 3 человека погибли и 15 получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2350 нарушений ПДД, задержаны 67 нетрезвых водителей.





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