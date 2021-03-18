» Руководитель ГИБДД Башкирии рассказал о новых правилах сдачи экзаменов на права

| 18 мар 2021 | 12:09

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.



Ключевое изменение - проверка первоначальных навыков управления на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.







Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов.



Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена, - их участие поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Предстоящие изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами затрагивают интересы широкого круга общественности, активно обсуждаются в средствах массовой информации. Вместе с тем, в настоящее время в сети Интернет и социальных сетях распространяется много недостоверной информации, искажающей смысл и содержание нововведений.



В этой связи Госавтоинспекция готова компетентно разъяснить волнующие граждан подробности реформы. Все желающие могут направлять свои вопросы по теме на адрес электронной почты ekzamengibdd@gmail.com с сегодняшнего дня и до 21.00 по московскому времени 21 марта. При этом желательно указать данные автора вопроса (имя и фамилию), а также регион проживания.

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