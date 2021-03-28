Статистика коронавируса на сегодня, 28 марта 2021 года, в Башкирии
Коронавирус в Башкирии | 28 мар 2021 | 13:50
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось на 108 человек. Такие данные озвучил оперативный штаб.
Всего в регионе 32 034 носителя вируса. Этот показатель за минувшие сутки перешел новый рубеж.
Также выросло число смертей от covid-19. Болезнь забрала жизни еще троих человек, за все время - 352.
Вместе с тем, 27 012 пациентам удалось успешно побороть болезнь. Только за прошедшие 24 часа из больниц с выздоровлением был выписан 131 человек.
Источник:
bash.news
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