Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» Статистика коронавируса на сегодня, 28 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 28 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 28 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 28 мар 2021 | 13:50

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось на 108 человек. Такие данные озвучил оперативный штаб.

Всего в регионе 32 034 носителя вируса. Этот показатель за минувшие сутки перешел новый рубеж.

Также выросло число смертей от covid-19. Болезнь забрала жизни еще троих человек, за все время - 352. 

Вместе с тем, 27 012 пациентам удалось успешно побороть болезнь. Только за прошедшие 24 часа из больниц с выздоровлением был выписан 131 человек.

Читайте также:

В Башкирии за два месяца выявлено около 1000 заболевших пневмонией
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: