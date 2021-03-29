» Жительница Белорецка избила мужа алюминиевой крышкой

В Белорецке разыгралась кровавая семейная драма. Именно там местная жительница избила своего супруга алюминиевой крышкой от фляги.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, супруги проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила крышку от фляги и несколько раз ударила ею мужа по голове.
Мужчине, однако, удалось вызвать полицию и скорую помощь. Он был экстренно госпитализирован, а его супруга задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Пресс-служба МВД по РБ:
- В настоящее время в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Расследование уголовного дела продолжается.