» Жительница Белорецка избила мужа алюминиевой крышкой

Белорецкий район | 29 мар 2021 | 20:07

В Белорецке разыгралась кровавая семейная драма. Именно там местная жительница избила своего супруга алюминиевой крышкой от фляги.







Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, супруги проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила крышку от фляги и несколько раз ударила ею мужа по голове.



Мужчине, однако, удалось вызвать полицию и скорую помощь. Он был экстренно госпитализирован, а его супруга задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Пресс-служба МВД по РБ:



- В настоящее время в отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Расследование уголовного дела продолжается.

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