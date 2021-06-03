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Находящийся под домашним арестом глава Минстроя Башкирии, заработал за год более 15 млн рублей
03 июн 2021 | 15:44
Глава Минстроя Рамзиль Кучарбаев заработал 15,3 миллиона рублей за прошлый год. Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
Согласно декларации в собственности Кучарбаева находятся одна квартира в Уфе площадью 144 квадратных метра и автомобиль Nissan Qashqai. Его супруга за 12 месяцев заработала 6 миллионов.
— В задекларированном доходе за 2020 год большая часть отраженной суммы, а это порядка 12,5 миллиона рублей, указаны средства, полученные от продажи жилого помещения — квартиры по улице Рихарда Зорге, которой ранее владел Рамзиль Наилевич, и которая декларировалась годами ранее, как объект недвижимости, находящийся в собственности, — заявила руководитель пресс-службы Лия Губайдуллина.
Остальная сумма, по ее словам — доход Кучарбаева по основному месту работы. До марта прошлого года он являлся начальников Управления капитального строительства Башкирии, а потом устроился в Министерство строительства и архитектуры республики (ранее именуемый Госстрой РБ).
— Что касается задекларированного дохода супруги, то данные финансовые средства — доход от торговых сделок на срочном рынке ценных бумаг, которыми она владеет. Также добавлю, что в настоящее время семья не имеет объектов жилой недвижимости в собственности. Квартира, которая отражена в декларации, является съемной, — подытожила Губайдуллина.