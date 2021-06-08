» Авария в Мелеузовском районе Башкирии: ВАЗ-2106 съехал в кювет и загорелся, погиб водитель

08 июн 2021 | 09:06

В семь часов вечера в Мелеузовском районе на 8 км автодороги Хлебодаровка-Александровка 62-летний местный житель за рулём ВАЗ-2106 допустил съезд в кювет. После чего произошло возгорание автомобиля.



В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.







7 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и двенадцать получили травмы.



Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе Башкирии. Здесь водитель за рулем трактора «Беларус» протаранил автобус.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ