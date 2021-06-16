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В Башкирии обнаружили обглоданное тело пастуха

В Башкирии обнаружили обглоданное тело пастуха

17:55, 16 июн 2021

В Башкирии возле пруда было обнаружено тело 55-летнего мужчины со следами укусов диких зверей. Сообщение об этом появилось на сайте «Башинформ».

Погибший оказался жителем Альшеевского района. Как удалось установить, он работал пастухом. Однако вечером 13 июня стадо вернулось домой без него.

По информации пресс-службы Следственного комитета республики, мужчина скончался от сердечной недостаточности. Укусы диких животных появились на его теле уже после смерти. В настоящий момент по данному делу проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина угрожал убийством сотруднице ночного клуба.

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Источник: gorobzor.ru

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