В Башкирии назначили нового уполномоченного по правам человека

14:26, 23 июн 2021

Депутаты Курултая республики сегодня, 22 июня, избрали нового уполномоченного по правам человека. Им стал бывший министр МВД Башкирии Михаил Закомалдин. За его кандидатуру проголосовали 88 депутатов из 104.







Во время своего выступления перед депутатами Михаил Закомалдин заявил, что намерен увеличить количество дней для приема граждан. Если сейчас прием ведется раз в неделю, то в будущем станет ежедневным. Также он пообещал привлекать юристов для оказания бесплатной помощи населению.

Напомним, Михаил Закомалдин родился в 1965 году в селе Норильное Курганской области. Он закончил Омскую высшую школу милиции. В 2007–2009 года был первым заместителем начальника криминальной милиции МВД по Республике Карелия. После там же Закомалдин являлся министром внутренних дел. В 2011 года возглавил МВД Башкирии. В октябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении четырех генералов министерства внутренних дел, в том числе Михаила Закомалдина. До недавнего времени он являлся федеральным инспектором Башкирии. В марте на посту его сменил 46-летний Алексей Касьянов.





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