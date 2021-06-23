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В Буздякском районе Башкирии ураган снес крышу ж/д вокзала

В Буздякском районе Башкирии ураган снес крышу ж/д вокзала

16:55, 23 июн 2021

Жара в 34°C после обеда сменилась сильным ветром, резкие порывы которого снесли крышу железнодорожного вокзала в с. Буздяк. Об этом сообщает издание "Буздякские новости". Улетевшие листы профнастила повредили несколько автомобилей, припаркованных на привокзальной площади с южной стороны райцентра. Человеческих жертв нет.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы, ГИБДД, железнодорожники. Оценивается ущерб и принимаются меры по дальнейшему недопущению срыва стройматериалов.

Метеорологи сообщают, что 24 июня в регионе также ожидается дождь, днем температура воздуха может подняться до отметки 31°C.

Ранее сообщалось о том, что в 4 районах Башкирии бушевала непогода: ураган срывал крыши, выпал град. Очевидцы выложили видео непогоды.

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Источник: byzdyak.rbsmi.ru
Фото: "Буздякские новости"

Теги: Буздякский район
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