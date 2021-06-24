В Башкирии могут перенести ввод новых ограничений

14:32, 24 июн 2021

Хабиров заявил, что это будет зависеть от того, справляется ли медицина с волной желающих привиться.







«Пошёл очень серьезный поток людей, которые хотят вакцинироваться. Сейчас мы ведём постоянные переговоры с федеральным оперативным штабом, чтобы с учётом того темпа, который у нас есть, и готовности людей прививаться, нам бы начали выделять больше вакцины. Успех в этом направлении у нас есть. 23 июня утром мы получили 18 тысяч вакцин, 25 июня к нам придёт еще 53 тысячи доз. Поэтому, в принципе, если мы сохраним тот темп, который есть на данный момент, то могли бы вакцинировать минимум 150 тысяч человек в неделю», — отметил глава республики.

Он подчеркнул, что вакцина не является обязательной, но ряд ограничений будет введен. Речь идет о сертификатах о прививке и справках об отрицательном ПЦР, либо медотводе для посещения ресторанов, кафе, фитнес-клубов и т.д.



Изначально он должен был начать действовать с 29 июня, но возможно будет перенесен на 5 июля.

«Итоговое решение мы примем на заседании республиканского оперативного штаба», —заключил глава.

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