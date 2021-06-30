Путин объяснил правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

15:45, 30 июн 2021

Если человек потерял работу и встал на биржу труда, никто не имеет права отказывать ему пособии на ребенка от 3 до 7 лет. Об это президент России Владимир Путин заявил во время «Прямой линии».







К главе государства «от лица всех мамочек» обратилась жительница Астраханской области. Она рассказала, что если родитель хотя бы один месяц не работал, то регион отказывает ему в пособии на ребенка от 3 до 7 лет. «Самый простой способ, когда человек потерял работу — сразу зарегистрироваться в службе занятости. С этого момента никто не имеет права отказать человека в назначении пособий», — объяснил Путин.



Также президент уточнил, что если у родителя в каком-то месяце был доход превысил прожиточный минимум, то отказывать ему в выплатах не могут. «Этот отказ является незаконным», — пояснил Путин.

Ранее сообщалось о том, что семьи с 6-летними детьми получат единовременную выплату.





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