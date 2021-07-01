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В Ермекеевском районе Башкирии ураган снес часть кровли здания гостиницы

В Ермекеевском районе Башкирии ураган снес часть кровли здания гостиницы

10:00, 01 июл 2021

Вечером 30 июня по территории района прошелся ураган с грозой, который нанес ущерб общественным зданиям и хозяйственным постройкам владельцев личный подворий. По данным ЕДДС района, шквалистый ветер снес часть кровли здания гостиницы в райцентре.

 А в  двух селах  из-за удара молнии произошли пожары. В с. Нижние Карамалы загорелось кровля старого заброшенного здания животноводческой фермы, в Усман-Ташлах - две хозяйственные постройки, находящиеся под одной крышей.

Пострадавших в ходе происшествий нет.

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Источник: erm-news.rbsmi.ru
Фото: "Ермекеевские новости"

Теги: Ермекеевский район
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