В Ермекеевском районе Башкирии ураган снес часть кровли здания гостиницы
10:00, 01 июл 2021
Вечером 30 июня по территории района прошелся ураган с грозой, который нанес ущерб общественным зданиям и хозяйственным постройкам владельцев личный подворий. По данным ЕДДС района, шквалистый ветер снес часть кровли здания гостиницы в райцентре.
А в двух селах из-за удара молнии произошли пожары. В с. Нижние Карамалы загорелось кровля старого заброшенного здания животноводческой фермы, в Усман-Ташлах - две хозяйственные постройки, находящиеся под одной крышей.