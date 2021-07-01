Массовая авария трех грузовиков в Уфе: молодому водителю зажало ногу

16:44, 01 июл 2021

Сегодня, 1 июля, около 15:00 в результате аварии в Уфе водителю автобетоносмесителя «КАМ» зажало ногу. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.



Возле пешеходного перехода в районе СНТ «Уршак» произошла массовая авария с участием трёх грузовых автомобилей: «КАМ», «МАЗ» и «Скания».







Спасатели деблокировали 25-летнего мужчину и отправили с бригадой скорой помощи.



Причины и обстоятельства ДТП выясняются.



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