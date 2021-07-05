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В Нефтекамске строится школа на 1225 мест за 752 млн рублей

В Нефтекамске строится школа на 1225 мест за 752 млн рублей

19:48, 05 июл 2021

В Нефтекамске продолжается строительство самой большой школы на всем северо-западе Башкортостана, она рассчитана на 1225 ученических мест. Новое учебное учреждение позволит разгрузить близлежащие школы города и отказаться от второй смены.  До конца текущего года планируется завершить строительство школы. 

Строительство столь необходимого для города социального объекта стало возможным благодаря реализации национального проекта «Образования» и Республиканской адресной инвестиционной программы.

К строительству школы приступили в мае 2019 года. Объект расположен в микрорайоне № 24. Общая стоимость работ оценивается в 752,9 млн рублей, из них 370,26 млн рублей выделил федеральный бюджет.

Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостана. Генеральный подрядчик: ООО «КапиталСтрой».

На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 75%. Полным ходом ведутся работы по внутренней отделке помещений. Строители завершают фасад и параллельно приступили к благоустройству территории.

В новом учебном заведении будет два спортивных зала, пищеблок полного цикла, просторные кабинеты и широкие коридоры. Особое внимание уделят созданию доступной среды для детей с повышенными потребностями.



В рамках благоустройства территории  будут установлены семь площадок для подвижных игр,  площадки для баскетбола и гимнастики с безопасным современным покрытием. Также проектом благоустройства предусмотрены волейбольные площадки, универсальная площадка с беговыми дорожками и обустройство площадок для торжественных построений и тихого отдыха.

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Источник: gtrk.tv
Фото: bashkortostan.ru

Теги: Нефтекамск
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