В России побит рекорд по смертям от коронавируса

14:24, 10 июл 2021

Суточный прирост случаев COVID в РФ — вновь выше 25 тыс. случаев. Из данных оперштаба также следует, что от последствий болезни умерло рекордное число зараженных.



С пятницы диагноз подтвердился у 25 тыс. 82 человек, зафиксированы 752 смерти.







По заболеваемости лидируют Москва, Подмосковье и Петербург, где нашли, соответственно, 5 тыс. 694, 2 тыс. 487 и 1 тыс. 958 новых заболевших.



За пандемию ковид в России нашли у 5 млн 758 тыс. 300 человек. Летальных случаев за весь период насчитывается 142 тыс. 253.



Ранее сообщалось о том, что экс-глава Роспотребнадзора России предостерег беременных от вакцинации. Вакцинировать беременных женщин можно только после того, как препарат «Спутник V» пройдет все клинические испытания.





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