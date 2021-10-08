08:20, 08 окт 2021

В Башкирии сохранится сухая погода. Прогноз погоды на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.



В пятницу, 8 октября, осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +9, +14°.



В республике 9 октября так же без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, местами до +5°, днем +8,+13°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: pexels.com