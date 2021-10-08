Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная »

В Башкирии сохранится сухая погода

В Башкирии сохранится сухая погода

08:20, 08 окт 2021

В Башкирии сохранится сухая погода. Прогноз погоды на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.

В пятницу, 8 октября, осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +9, +14°.

В республике 9 октября так же без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, местами до +5°, днем +8,+13°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels.com
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: