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В Башкирии на нефтезаводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода

В Башкирии на нефтезаводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода

08:34, 10 ноя 2021

В МЧС Башкирии прокомментировали ЧП на заводе «Башнефть-Новойл» в Уфе. Напомним, вечером, 9 ноября, очевидцы сообщили о громком взрыве и густом дыме над зданием предприятия. Кадры с места событий они опубликовали в соцсетях.

Изначально на предприятии спасателям сообщили, что возгорания нет, а дым и хлопок были вызваны сбросом веществ для утилизации на факел — это стандартный технологический процесс на подобных производствах. Но потом произошло ЧП — на установке отлетела трубка, а из нее полилась горючая жидкость, которая сразу же загорелась.

— Угрозы распространения огня нет. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия находится замначальника ГУ МЧС республики Виталий Барзайкин, ситуация находится на контроле. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено.

В «Башнефти» также сообщили, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших. По информации представителя компании, аварийные службы оперативно перекрыли трубопровод, локализовали воспламенение.

— Угроза окружающей среде и производственным объектам отсутствует, — сообщили в «Башнефти». — Основные производственные объекты работают в штатном режиме.
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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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