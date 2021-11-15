В школах Башкирии будет действовать жесткий режим входного фильтра
13:08, 15 ноя 2021
С 15 ноября в школах, ссузах и учреждениях допобразования Башкирии возобновилась очная учёба. До среды там будет действовать более жёсткий режим входного фильтра.
Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 15 ноября сообщил глава минобрнауки республики Айбулат Хажин.
По его словам, разработан специальный алгоритм. Он разослан по всем родительским чатам.
Напомним, осенние школьные каникулы в Башкирии начались с 29 октября и должны были закончиться 8 ноябре. Позднее было принято решение продлить их до 14 ноября включительно.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии студенты возмутились наплевательским к ним отношением властей.
Источник:
ufa.aif.ru
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