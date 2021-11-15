В школах Башкирии будет действовать жесткий режим входного фильтра

13:08, 15 ноя 2021

С 15 ноября в школах, ссузах и учреждениях допобразования Башкирии возобновилась очная учёба. До среды там будет действовать более жёсткий режим входного фильтра.







Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 15 ноября сообщил глава минобрнауки республики Айбулат Хажин.



По его словам, разработан специальный алгоритм. Он разослан по всем родительским чатам.



Напомним, осенние школьные каникулы в Башкирии начались с 29 октября и должны были закончиться 8 ноябре. Позднее было принято решение продлить их до 14 ноября включительно.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии студенты возмутились наплевательским к ним отношением властей.





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