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В школах Башкирии будет действовать жесткий режим входного фильтра

В школах Башкирии будет действовать жесткий режим входного фильтра

13:08, 15 ноя 2021

С 15 ноября в школах, ссузах и учреждениях допобразования Башкирии возобновилась очная учёба. До среды там будет действовать более жёсткий режим входного фильтра.

Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 15 ноября сообщил глава минобрнауки республики Айбулат Хажин.

По его словам, разработан специальный алгоритм. Он разослан по всем родительским чатам.

Напомним, осенние школьные каникулы в Башкирии начались с 29 октября и должны были закончиться 8 ноябре. Позднее было принято решение продлить их до 14 ноября включительно.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии студенты возмутились наплевательским к ним отношением властей.

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Источник: ufa.aif.ru
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