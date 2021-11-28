В Башкирии парень лишился жизни на свадьбе собственного друга

19:30, 28 ноя 2021

На дороге рядом с селом Архангельское произошло столкновение автомобиля ВАЗ 2110 и "Ford", в котором ехал жених.







В "десятке" находился местный житель, который от полученных травм погиб на месте. Находящаяся на переднем пассажирском сидении девушка в возрасте 22 лет была доставлена в больницу с многочисленными травмами.



В данный момент сотрудники полиции выясняют, что привело к трагическому ДТП. Сообщается, что причиной могла стать ледяная корка на дороге или человеческий фактор. На момент происшествия у водителя "Ford" не имелось при себе водительских прав.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель, уходя от погони ДПС, врезался в двухэтажку.





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Фото: скрин видео