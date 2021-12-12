В Башкирии число погибших от коронавируса приближается к 4 тыс. человек
14:26, 12 дек 2021
От коронавируса за минувшие сутки скончались ещё 34 человека в Башкирии. Общее число смертей от инфекции с начала пандемии достигло 3953. Информацию на 12 декабря опубликовал оперштаб. За последний день ковидом в регионе заболел 541 человек, за всё время – 113 779. Вылечился от инфекции 102 880 пациентов, в том числе 556 выздоровели за минувшие сутки.
Первым компонентом вакцинировались 2 082 513 человек, завершили вакцинацию – 1 878 838.