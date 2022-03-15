Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Владимир Мокшин

13:31, 15 мар 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец башкирского Стерлитамака Владимир Мокшин. Ему было 36 лет. О смерти солдата 15 марта сообщил мэр города Рустем Газизов на оперативном совещании в местной администрации.







– Владимир Геннадьевич был настоящим воином, сыном своего отечества. Он окончил шестую гимназию, работал в образовательных учреждениях нашего города, но все-таки для себя выбрал путь военного. Пройдя срочную службу, подписал ни один контракт. Проходил горячие точки на Северном Кавказе. [...] Выражаем слова скорби и соболезнования. Всю необходимую помощь родным и близким мы окажем. – сказал чиновник.



Он добавил, что прощание с Владимиром Мокшиным состоится завтра, 16 марта, в 13:00 в городском дворце культуры «Сода».





Ранее сообщалось о том, что офицер из Башкирии погиб в ходе спецоперации на Украине.





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