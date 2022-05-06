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В Башкирии на территории завода обнаружили труп мужчины

В Башкирии на территории завода обнаружили труп мужчины

17:20, 06 май 2022

В Башкирии вечером 5 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что рядом с домом № 10 по улице Заводской в Туймазах найдено тело мужчины. Источник в правоохранительных органах рассказал, что труп был обнаружен на территории завода «Железобетон», сообщает издание Башинформ.

«По предварительным данным, в будке скоропостижно скончался сторож. Тело транспортировали в патологоанатомическое отделение Туймазинской ЦРБ. Причина его гибели устанавливается», — сообщил собеседник информагентства.

Как пояснили в пресс-службе МВД по РБ, действительно, на территории предприятия был найден работник, 1959 года рождения. По предварительным данным, он скончался из-за резкого ухудшения здоровья.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина из ружья выстрелил в металлоискателей.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Туймазы происшествия
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