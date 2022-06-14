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На заводе в Башкирии произошел выброс пламени, погиб человек

На заводе в Башкирии произошел выброс пламени, погиб человек

13:15, 14 июн 2022

Выброс пламени произошел в одном из цехов Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что информацию об этом происшествии спасатели получили днем 14 июня. По повышенному рангу пожара были подняты 30 огнеборцев на девяти единицах техники.

Отмечается, что прибыв на место происшествия открытого горения не происходило.

«Предварительно произошёл выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку на площади пять кв. метров. Стволы на тушение пожара не подавались», — сообщает пресс-служба.


По предварительной информации, пострадали трое мужчин, один мужчина 1963 года рождения погиб. Пострадавших срочно доставили в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Технологический процесс не нарушен.

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Источник: regnum.ru
Теги: Стерлитамак происшествия пожар
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