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В Башкирии женщина пыталась забрать из детсада чужого ребенка

В Башкирии женщина пыталась забрать из детсада чужого ребенка

14:10, 23 июн 2022

Информагентство «Башинформ» сообщило о произошедшем несколько дней назад случае в детском саду: жительница Уфы дождалась, когда из стен детского сада выходили люди, тогда она вошла внутрь и взяла одного из детей за руку.



Очевидцы рассказали, что воспитатели и родители других ребят оперативно отреагировали и не позволили женщине увести воспитанника. Она закатила скандал, после чего быстро ушла из помещения.

Однако в пресс-службе МВД Башкирии сообщили: после инцидента в детсад была вызвана полиция, и стражи порядка выяснили, что ребенка просто пыталась забрать родственница, с которой работники дошкольного учреждения не были знакомы, поэтому они и отказались отпускать ее с воспитанником до прихода родителей.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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