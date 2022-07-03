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В Башкирии дикая собака искусала мужчину, который заблудился в лесу

В Башкирии дикая собака искусала мужчину, который заблудился в лесу

20:44, 03 июл 2022

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, вчера, 2 июля, трое молодых людей отдыхали на реке Белая около села Кушулево Дюртюлинского района.



В какой-то момент семейная пара уплыла на лодке, оставив своего спящего 34-летнего товарища на берегу. Проснувшийся мужчина решил самостоятельно отправиться домой, однако заблудился. Ко всему прочему, по пути мужчину покусала собака. Пострадавший обратился за помощью в экстренные службы, назвав свое примерное местоположение.

“Спустя некоторое время, заявитель был найден спасателями Госкомитета РБ по ЧС. Сотрудники службы эвакуировали его до ЦРБ Дюртюли”, — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Дюртюлинский район происшествия
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