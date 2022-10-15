Бойцы башкирского батальона имени Доставалова дали имя боевой машине пехоты

18:57, 15 окт 2022

Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Достовалова присвоили имя БМП. Об этом рассказали корреспонденты газеты «На земле Салавата».







Боевую машину военнослужащие нарекли женским именем Наташка. БМП, как пояснили бойцы, назвали, так как каждого из присутствующего на фотографии связывает не только одна родина, но и женщина по имени Наталья. Для одних это мать, а для кого-то сестра, жена или подруга.



Напомним, добровольческий батальон имени Достовалова был создан этим летом. С инициативой о его формировании выступила региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа РБ».

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Фото: соцсети