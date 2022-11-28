Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:57, 28 ноя 2022

Можно добиться заметных успехов. Часто для этого требуется умение находить подход к людям, договариваться с ними о совместных действиях. Однако тут важно не забывать о собственных интересах, не идти на слишком значительные уступки. Попытки понравиться всем не приведут ни к чему хорошему.







Прислушивайтесь к подсказкам своего внутреннего голоса. Они не всегда логичны, порой кажутся довольно странными, но именно следуя им, вы сможете получить то, к чему стремитесь. У самых терпеливых будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше.



Овен

Это удачный день. Особенно хорош он для того, чтобы о чем-то с кем-то договориться. Уговорить, убедить, привлечь на свою сторону – все это сегодня вам по силам, все это сегодня дается без труда. Появляются интересные идеи, касающиеся работы. Не поленитесь записать их: позже вы наверняка к ним вернетесь.



Телец

Вы начинаете день в хорошем настроении, и это во многом определяет ход событий. Проблемы удается решить, преграды – преодолеть. Возможно начало работы над новым проектом, который станет одной из важных ступеней вашей карьерной лестницы. Ваш энтузиазм заразителен; если вам нужна команда единомышленников – начинайте искать их сегодня.



Близнецы

Сложный день. Ничего особенно плохого не происходит, но позитивных эмоций и новых впечатлений вам определенно не хватает, и страдаете от этого не только вы, но и окружающие. Главное – не предпринимать решительных действий, не пытаться перевернуть мир немедленно: из этого ничего хорошего не выйдет. Терпение и осторожность будут надежными союзниками.



Рак

Многие ваши поступки и решения не только удивят, но и шокируют окружающих. Но на отношениях это не скажется: оригинальное и экстравагантное поведение вам наверняка простят. Можно делать покупки или заключать сделки – ваша интуиция совершенно безошибочна во всем, что касается денег.



Лев

День очень сложный с эмоциональной точки зрения: вы легко теряете душевное равновесие, в моменты раздражения ссоритесь с друзьями, говорите то, о чем потом приходится жалеть. Высока вероятность стрессовых ситуаций на работе, не исключены и конфликты в семье.





Дева

Начинается день очень благоприятно. Вы не сомневаетесь в своих силах, уверены, что добьетесь успеха – и все происходит именно так. Перед вашим обаянием не удается устоять даже тем, кто не питает к вам особых симпатий. Любые переговоры проходят так, как вам хочется; вы способны даже давнего врага превратить в союзника.



Весы

Неоднозначный день. Серьезных причин для огорчения и беспокойства вроде бы нет, но вы чувствуете себя неуверенно, переживаете из-за мелочей и выводите из равновесия окружающих. В таком состоянии трудно не только работать, но и получать удовольствие от общения с близкими людьми, поэтому постарайтесь спланировать свой день так, чтобы у вас осталась возможность побыть наедине с собой.



Скорпион

Первую половину дня стоит провести спокойно и праздно: это время не подходит ни для начала новых дел, ни для проведения серьезных переговоров, ни для решения личных проблем. Постепенно возрастает деловая активность, чем ближе вечер — тем больше вам хочется сделать что-нибудь полезное. Возможны неожиданные встречи с людьми, о которых вы слышали много хорошего.



Стрелец

У вас будет возможность показать себя с лучшей стороны. Ваши достоинства не останутся незамеченными, вы без труда привлечете к себе всеобщее внимание, сможете завоевать расположение того, кто вам небезразличен. Возможно начало романтических отношений с человеком, с которым вас раньше связывали исключительно профессиональные интересы.



Козерог

Больших и легких успехов звезды вам сегодня не обещают: придется трудиться, и много, а награда будет весьма скромной. Но просто сложить руки нельзя — день, проведенный праздно, не подарит приятных эмоций, а к тому же положит начало череде больших и маленьких неудач, финансовых проблем и разногласий с деловыми партнерами.



Водолей

События дня вас не слишком радуют. Вы чувствуете, что скоро придется что-то менять в своей жизни, и это вас беспокоит. Все дело в том, что сейчас вы не готовы к решительным действиям, да и не очень представляете пока, в каком направлении следует двигаться. Обсудите ситуацию с людьми, которым доверяете: на основе их предложений и подсказок вы сможете сделать правильные выводы.









Рыбы

Хочется достичь целей легко, не напрягаясь, не прикладывая усилий – но едва ли получится. Куда вероятнее, что придется много трудиться, причем в одиночку. Результат, впрочем, вас не разочарует.

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