В Уфе ведутся поиски без вести пропавшего 37-летнего Вадима Мухаметдинова
09:47, 30 ноя 2022
В Уфе пропал 37-летний Вадим Мухаметдинов. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», с 23 ноября его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавый, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет: зеленая куртка, серая кофта, синие джинсы, черные ботинки, темно-синяя шапка.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начали поиски 39-летней Надежды Рабчевской. Ориентировку с информацией о пропавшей начали распространять в социальных сетях.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ЛизаАлерт
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