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В Уфе ведутся поиски без вести пропавшего 37-летнего Вадима Мухаметдинова

В Уфе ведутся поиски без вести пропавшего 37-летнего Вадима Мухаметдинова

09:47, 30 ноя 2022

В Уфе пропал 37-летний Вадим Мухаметдинов. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», с 23 ноября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавый, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет: зеленая куртка, серая кофта, синие джинсы, черные ботинки, темно-синяя шапка.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начали поиски 39-летней Надежды Рабчевской. Ориентировку с информацией о пропавшей начали распространять в социальных сетях. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ЛизаАлерт
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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