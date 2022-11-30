В Уфе ведутся поиски без вести пропавшего 37-летнего Вадима Мухаметдинова

09:47, 30 ноя 2022

В Уфе пропал 37-летний Вадим Мухаметдинов. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», с 23 ноября его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 170 см, худощавый, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет: зеленая куртка, серая кофта, синие джинсы, черные ботинки, темно-синяя шапка.



Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии начали поиски 39-летней Надежды Рабчевской. Ориентировку с информацией о пропавшей начали распространять в социальных сетях.



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Фото: ЛизаАлерт