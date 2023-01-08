В спецоперации погиб доброволец из Татышлинского района Башкирии Фанис Хусаинов

17:09, 08 янв 2023

В ходе специальной военной операции погиб доброволец из Башкирии Фанис Хусаинов, прославившийся захватом БТР противника с пленным. Информацию о гибели Хусаинова сообщили его сослуживцы и подтвердил собственный информированный источник.







Ранее мы подробно рассказывали о Хусаинове. Его земляки собирали подписи за награждение. От сослуживцев Хусаинова известно, что незадолго до этого молодой человек на несколько дней приезжал домой. За время отпуска его приняли в башкиро-мещерякский казачий отдел Оренбургского казачьего войска.



Хусаинов родом из села Новокайпаново Татышлинского района. Образование получил в сельхозколледже, где получил профессию тракториста. В армии служил в 2016–2017 годах, попал в подразделение в Цхинвале.



Прозвище Безбашенный Фанис Хусаинову дали не просто так. Уйти в добровольцы, как сообщалось ранее, парень решил внезапно, во время отдыха перед телевизором, еще в июне.





— Нас же матери родили не для того, чтобы дома лежать, — цитировал Фаниса Хусаинова общественник Ильгиз Султанмуратов, которому тот дал интервью.



Из-за судимости в военкомате Хусаинову сначала дали от ворот поворот, и попасть в батальон «Барс 17» получилось не с первой попытки.



Как сообщала осенью администрация Татышлинского района, доброволец отличился еще в сентябре, когда вышел в одиночку на спецзадание. В ходе исполнения Хусаинов наткнулся на БТР с семью противниками.



— Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, остальные сбежали. Завел БТР с пленным и вывел в расположение союзных войск, — рассказывали о земляке в администрации Татышлинского района.









Во время обстрела двумя днями позже Хусаинов получил осколочные ранения и контузию, но несмотря на это, он вытащил из-под завалов своего сослуживца и доставил его в госпиталь. Еще через сутки, когда расположение батальона вновь атаковали, Фанис на захваченном БТР вывез раненого командира из-под обстрела.



Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев создал комикс с героем — прототипом Хусаинова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: администрация Татышлинского района / Vk.com