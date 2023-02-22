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В Уфе состоится благотворительная Масленица «Солнечный блин»

В Уфе состоится благотворительная Масленица «Солнечный блин»

14:47, 22 фев 2023

В Уфе 26 февраля состоится благотворительная Масленица «Солнечный блин». Собранные деньги направят на проведение мастер-классов для детей из приемных семей и трудных подростков, которые занимаются в клубе NEДЕТКИ.



Мероприятия пройдет на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» с 14:00 до 16:00. Гостей мероприятия ждут народные гуляния и концерт, для детей проведут мастер-классы. Важной составляющей праздника станет благотворительная раздача блинов за пожертвование.

В 2022 году на «Солнечном блине» было собрано 25тысяч рублей. Средства направили на покупку инвалидной коляске подопечной Центра детского развития Фонда «Мархамат» Еве Волобуевой. В этом году планируется собрать 60 тысяч рублей.

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Источник: proural.info
Фото: Лилия Загитова
Теги: Уфа благотворительность
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