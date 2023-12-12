Смертельное ДТП в Башкирии: автобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина-водитель

Во вторник, 12 декабря, примерно в 17:00 на улице Дюртюлинской в городе Нефтекамске произошло лобовое столкновение легкового автомобиля LADA Vesta под управлением 34-летней женщины и пассажирского автобуса марки НефАЗ. Об аварии сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан.

В результате ДТП водитель легковушки LADA скончалась прямо на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи. Двоих пассажиров автобуса на месте аварии осмотрел медицинский персонал для оказания необходимой помощи и установления степени тяжести полученных травм.

Отмечается, что пассажирский автобус двигался по маршруту «Нефтекамск-Ташкиново». В салоне автобуса в это время находилось двадцать пассажиров, двое из которых после аварии обратились к медикам для оказания им необходимой медицинской помощи и лечения полученных травм. На месте трагического ДТП в настоящее время работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения и других экстренных и спасательных служб для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ