Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная »
logtype

Смертельное ДТП в Башкирии: автобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина-водитель

Смертельное ДТП в Башкирии: автобус столкнулся с легковушкой, погибла женщина-водитель

Во вторник, 12 декабря, примерно в 17:00 на улице Дюртюлинской в городе Нефтекамске произошло лобовое столкновение легкового автомобиля LADA Vesta под управлением 34-летней женщины и пассажирского автобуса марки НефАЗ. Об аварии сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан.

В результате ДТП водитель легковушки LADA скончалась прямо на месте происшествия до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи. Двоих пассажиров автобуса на месте аварии осмотрел медицинский персонал для оказания необходимой помощи и установления степени тяжести полученных травм.

Отмечается, что пассажирский автобус двигался по маршруту «Нефтекамск-Ташкиново». В салоне автобуса в это время находилось двадцать пассажиров, двое из которых после аварии обратились к медикам для оказания им необходимой медицинской помощи и лечения полученных травм. На месте трагического ДТП в настоящее время работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения и других экстренных и спасательных служб для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

В лобовом столкновении на трассе М-5 погиб отец двоих детей из Башкирии

Читайте также:

В лобовом столкновении на трассе М-5 погиб отец двоих детей из Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия смертельная авария
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok